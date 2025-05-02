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Квартиры в Марках, Польша

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19 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/2
Продается просторный двухуровневый дом в Марках, по адресу ul. Legionowa 55. Общая площадь 1…
$237,955
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира в новом доме, сданном в эксплуатацию в 2024 году, в закрытом комплексе …
$220,249
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С КУХНЕЙ, MARKI УЛ. SŁONECZNA 5A. Правовая форма: отдельная с…
$212,542
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Продается 5-комнатная квартира в Marki на ул. Okólna, в уютном комплексе Makówko рядом с War…
$240,898
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира без платы за обслуживание с собственным садом 80 м² и парковочным местом …
$207,222
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Квартира в Марки, Польша
Квартира
Марки, Польша
Площадь 67 м²
Этаж 3
Ближе, чем вы думаете Markowy Targówek расположен на границе Таргувека и Марки, недалеко …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 6 комнат в Марки, Польша
Квартира 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Продается готовый инвестиционный объект в комплексе домов в новой части Marki.  Удобное расп…
$232,868
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Квартира 2 комнаты в Марки, Польша
Квартира 2 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Ближе, чем вы думаете Markowy Targówek расположен на границе Таргувека и Марки, недалеко …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Марки, Польша
Квартира 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается 4-х комнатный сегмент дома с окнами на все стороны света.Состоит из просторной и с…
$285,026
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Квартира 5 комнат в Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продается уникальная квартира в тихом и спокойном районе Marki.   Основные преимущества недв…
$270,339
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Квартира в Marki: - сад 40 м2, - функциональная планировка, - двусторонняя квартира, - кладо…
$196,903
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Квартира 6 комнат в Марки, Польша
Квартира 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
Продается помещение с двумя независимыми квартирами в Marki на ул. Magnolii, рядом с лесом. …
$364,019
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Продается 3-комнатная квартира с балконом в Marki, на ул. Słoneczna 5B. Квартира площадью 68…
$227,625
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается 3-комнатная квартира площадью 72,82 м² в Marki на ul. Bandurskiego. Квартира распо…
$247,363
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Квартира 6 комнат в Марки, Польша
Квартира 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
Продается 4-комнатная квартира в Marki, ul. Bandurskiego 53H/2. Площадь 86,9 м², включая пер…
$287,231
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
Продается двухуровневая 3-комнатная квартира площадью 80,3 м² с балконом 5 м² в закрытом жил…
$199,503
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продаётся просторная квартира в тихом и уютном четырехквартирном доме с собственным входом и…
$198,439
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Квартира в рядном доме с отделкой качественными материалами «для себя», что обеспечивает над…
$189,477
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Квартира 3 спальни в Марки, Польша
Квартира 3 спальни
Марки, Польша
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Этаж 1
Продается 4-х комнатный сегмент дома с окнами на первом этаже на все стороны света.Состоит и…
$334,596
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