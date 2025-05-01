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Квартиры в Пясечно, Польша

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14 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Проект аходится в Piaseczno, ул. Kwiatów Wiśni (1.8 км от Варшавы).В настоящее время в прода…
$252,327
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продается уютная 2-комнатная квартира площадью 48,4 м² в Piaseczno на улице Albatrosów.  Ква…
$159,607
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продается современная и выразительная 2-комнатная квартира площадью 52 м², расположенная в P…
$213,086
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная квартира в Пясечне, улица Nad Perełką, площадью 39 м². Квартира распол…
$130,596
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Продается стильная 2-комнатная квартира площадью 62 м² с антресолью в центре Piaseczno.  Ква…
$178,894
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Квартира 4 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
🏡 Мечтаете о жизни в тишине и уюте, но с быстрым доступом к городу? ✨ Миастечко Юлианув— …
$193,874
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
Продается просторная 3-комнатная квартира 72,75 м² в Piaseczno на ул. Nefrytowa, в окружении…
$217,391
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Квартира 1 комната в Пясечно, Польша
Квартира 1 комната
Пясечно, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Продается светлая, полностью меблированная квартира 32,10 м² в центре Piaseczno на ul. Kości…
$113,700
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Piaseczno, всего в 150 метрах от Park Książąt Mazowieckich.  Квартира с…
$180,867
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
🏡 Мечтаете о жизни в тишине и уюте, но с быстрым доступом к городу? ✨ Миастечко Юлианув— …
$129,771
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 2 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Продается 2-комнатная квартира площадью 47,03 м² на ул. Tukanów, на границе Piaseczno и Star…
$184,782
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продается функциональная и просторная 3-комнатная квартира площадью 67,1 м², расположенная н…
$199,508
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается 3-комнатная квартира с балконом в Piaseczno, ул. Albatrosów 8, 54 м².  Квартира ра…
$168,524
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Квартира в Пясечно, Польша
Квартира
Пясечно, Польша
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Новостройка в стадии строительства в центре Piaseczno. Современный многоквартирный дом с уни…
$106,728
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