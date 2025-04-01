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Квартиры в gmina Pobiedziska, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Kolata, Польша
Квартира
Kolata, Польша
Площадь 187 м²
виртуальная прогулка https://sb360.online/5g0f08 Цена 797 000.0zł предлагается только после …
$206,550
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Glowna, Польша
Квартира 2 комнаты
Glowna, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Я хотел бы представить предложение уникальной квартиры в Познань в пятницу. Дизайн и дизайн …
$160,679
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Glowna, Польша
Квартира 3 комнаты
Glowna, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Завершенный андерки, готовый к внедрению, расположен в хорошо соединенной части города
$201,886
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в gmina Pobiedziska, Польша

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