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Квартиры в gmina Kornik, Польша

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Radzewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Представляем уникальную квартиру в Радзеве. Недвижимость в четырехместном здании, расположен…
$102,848
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Квартира 4 комнаты в Czmon, Польша
Квартира 4 комнаты
Czmon, Польша
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Продается очень обычная и удобная двухэтажная квартира с садом Czmoń (город Корник) недалеко…
$125,586
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Etalon Estate Group
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Квартира в Kamionki, Польша
Квартира
Kamionki, Польша
Площадь 96 м²
Для семейной продажи 4-комнатный близнец, расположенный в Камиони недалеко от Корника. Недви…
$218,123
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Квартира в Konarskie, Польша
Квартира
Konarskie, Польша
Площадь 874 м²
Я рекомендую участки для односемейных или двухместных зданий. Недвижимость расположена в тих…
$44,048
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Квартира 3 комнаты в Radzewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Рекомендую квартиры с большим балконом и садом на современном поселке под Корником. Новая ин…
$96,503
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Квартира в Kamionki, Польша
Квартира
Kamionki, Польша
Площадь 272 м²
Продается жилое здание-сервис в Камионики. Идеально подходит для инвестора. Прекрасно распол…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kornik, Польша

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