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Квартиры в Гданьске, Польша

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117 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
UP UP
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
) для продажи квартиры в самом сердце Старого города, Grobla III, 37M2, 2 комнаты! + 37 м2 ч…
$207,664
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мы хотели бы представить вам 3-комнатную квартиру в современном жилом комплексе в Гданьске О…
$438,300
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Fox Promotion S.C
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Мы предлагаем уникальную квартиру для продажи на улице Obrońców Wybrzeża, в центре района Пр…
$154,730
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Агентство
Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
AURA 40 - Инвестиции в историческую часть
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/4
✅ GRANDED, Optimally designed investment apartments with an area starting from 25 M ² ✅ Ho…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
A cozy 2-room apartment with a balcony of the sea Gdańsk is the address of relaxation and …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Апартаменты с видом на Моталаву – оформлены под ключ по высоким стандартам! Описание разраб…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 4 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Преимущества: Полная, просторная и тихая квартира готова к входу. Широко общались, современн…
$477,881
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Продается квартира с садом в живописной части Wrzeszcza в Гданьске в Уль. Яшкова Долина площ…
$179,012
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Neo Jasień is an investment in Gdańsk Dekpol Developer. Evils are marked by the closeness of…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Для продажи: 2-комнатная квартира по стандарту застройщика - новые инвестиции в квартиры BUL…
$242,557
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Остров Собешевская – квартира площадью 35,85 м2, отделанная в высоком стандарте. Недвижимост…
$245,140
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 891 м²
Мы представляем вам уникальный дом с участком для продажи в живописном городе Лутри, прямо н…
$245,398
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Fox Promotion S.C
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Квартира в Гданьск, Польша
Квартира
Гданьск, Польша
Площадь 30 м²
Поскольку место, как правило, бизнес Я не приведу хорошего описания и некоторых сухих фактов:
$136,906
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продажа: 3-комнатная квартира в Мирном Зеленом районе Гданьска - Оруния Горна!Квартира (64,0…
$152,309
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается: Меблированная квартира - Гданьск Ясинь, ул. Ловендоу Взгорзе!Квартира (46,39 м2) …
$184,436
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Fox Promotion S.C
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Гданьск, Польша
Многоуровневые квартиры 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
For sale a 1-room apartment with a mezzanine in a historic building in the historic place of…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 4 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Люксури Пентхаус с материнским законом и Яхтом Марином
$1,11 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
For sale a 2-room apartment in a historic building in the historic place of Gdańsk. The s…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Neo Jasień is an investment in Gdańsk Dekpol Developer. Evils are marked by the closeness of…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Neo Jasień is an investment in Gdańsk Dekpol Developer. Evils are marked by the closeness of…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Neo Jasień is an investment in Gdańsk Dekpol Developer. Evils are marked by the closeness of…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 4 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 4
Площадь 108 м²
2 комфортабельных апартамента со вкусом готовы, в самом сердце Гданьска
$514,045
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

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