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Квартиры в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
552
gmina Tarnowo Podgorne
11
gmina Swarzedz
11
gmina Czerwonak
9
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751 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Если вы ищете квартиру в центре города недалеко от Варты - это предложение для вас!
$125,014
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 26 м²
We are pleased to present you, a unique offer of apartment in the development state in the t…
$130,345
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Объявление о продаже недвижимости - Премиум-квартира в самом верхнем месте в Жежице, Познань…
$409,694
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 49 м²
Продается служебное пространство площадью 49 м2, расположенное в привлекательной части Ратад…
$122,349
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$162,937
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/9
is a modern housing project created in Starołęka – A place with the potential that has been …
$135,610
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Ходзеж, Польша
Квартира 3 комнаты
Ходзеж, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Продается 3-комнатная квартира в Walkway. Недвижимость находится на 3-м этаже. Большим преим…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/18
is a modern housing project created in Starołęka – A place with the potential that has been …
$138,269
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ:
$171,206
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познанский повят, Польша
Квартира 2 комнаты
Познанский повят, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Вы влюбитесь в вид из окна! Не стесняйтесь смотреть просторную квартиру на последних 17 этажах
$159,933
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Etalon Estate Group
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 270 м²
Рекомендую к продаже отдельно стоящий дом, расположенный в Познани в районе Подоланы. Хороше…
$426,487
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 8/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 27 м²
We are pleased to present you, a unique offer of apartment in the development state in the t…
$141,247
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
На продажу! 3-х комнатная квартира c большим балконом в строящемся уютном жилом комплексе.  …
$129,445
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 5 комнат в Познанский повят, Польша
Квартира 5 комнат
Познанский повят, Польша
Число комнат 5
Площадь 159 м²
$1,18 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Продается квартира площадью 89,2 м2 на ось. Винодельня в одном из самых длинных зданий Позна…
$189,787
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в современном жилом комплексе, расположенном в тихом и зеленом районе Нар…
$158,477
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Продается квартира типа квартиры в очень тихом поселке на перепелиной улице в Познани
$98,359
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Добро пожаловать в свой новый дом на улице Bulgarska 59, расположенной в оживленной и безопа…
$211,346
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Новое, эксклюзивное место с большим балконом, чтобы быть введенным! Я приглашаю вас ознакоми…
$237,016
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Уникальная квартира в обновленном таунхаусе на Homies
$261,224
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Продается: уникальная 3-комнатная квартира, окруженная террасой площадью более 50 м2, распол…
$265,222
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Современные апартаменты с большой террасой в привлекательном месте Мы рады представить вам …
$217,775
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Продается квартира, расположенная в верхнем месте в Познани на улице Ратайчака, в 200 метрах…
$212,977
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Турек, Польша
Квартира 3 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Мы приглашаем вас приобрести очаровательную квартиру площадью 49,5 м2 в самом желаемом месте…
$71,970
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Etalon Estate Group
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 297 м²
Привет
$453,143
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/5
Modern architecture, functional apartments, materials for the construction and finish of the…
$124,750
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

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с садом
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