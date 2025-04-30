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Квартиры в Лодзи, Польша

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162 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 61 м²
✅ Нет КПК! ✅ Государство развития ✅ Полученный ✅ Готовы войти ✅ Возможность завершения прода…
$139,766
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 44 м²
✅ Нет КПК! ✅ Государство развития ✅ Сдача V 2025 ✅ Возможность завершения продавцом под ключ…
$114,619
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Ищете уютное, очаровательное место для жизни, вдали от городской суеты и при этом с быстрым …
$69,400
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Если вы ищете красивую, просторную квартиру в тихом районе, это предложение только для вас!
$130,612
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже красивой двухэтажной квартиры, расположен…
$212,977
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже красивой двухэтажной квартиры, расположен…
$212,543
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Кавалерия 30,60 м2 расположена на улице Харнама. Кирпичный блок, прогретые, отремонтированны…
$63,707
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением продажи современной квартиры площадью 34,98 м2, р…
$125,281
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 31 м²
Продается готовая квартира под ключ 2 – комната в строгом центре!
$106,138
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Мы предлагаем на продажу полностью устроенную двухкомнатную квартиру, расположенную в районе…
$98,625
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
2-комнатная квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы за…
$119,950
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается 2-комнатная квартира площадью 44,33 м2, расположенная на 2-м этаже в 5-этажном (с …
$118,617
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Квартира в Лодзь, Польша
Квартира
Лодзь, Польша
Площадь 211 м²
Оставайтесь в очень ухоженном доме в Марисине, одном из самых уединенных районов Лодзи. Это …
$412,456
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Продается просторная квартира в многоквартирном доме на улице Радваньска. 3-комнатная кварти…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
2-комнатная квартира на улице Балутов. Защитники Вестерплатте, в низком кирпичном блоке. Ряд…
$72,503
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 16 м²
исполнитель
$51,978
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Квартира в процессе мебели. С большой радостью представляю Вы единственная такая недвижимост…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Квартира с видом на закат – идеально подходит для молодежи!
$74,050
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира в состоянии застройщика.У нас больше квартир в этом проекте, если вы заинтересованы…
$77,186
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Двухкомнатная квартира площадью 44,41 м2 на западе Балтики
$101,024
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Квартира в Лодзь, Польша
Квартира
Лодзь, Польша
Площадь 347 м²
Коммерческая недвижимость, расположенная в Лодзи, в северо-восточной части города, в районе …
$413,160
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Ищете просторную квартиру? Вас интересует расположение в центре Лодзи? У меня есть кое-что, …
$145,272
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Для начала, местоположение, потому что, как мы знаем, это самое важное. Недвижимость находит…
$63,973
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Продается: Двухкомнатная квартира в отличном месте - Новомяска 5, Лодзь! Расположение: Nowom…
$91,428
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Продается 3-комнатная квартира (69 м2), на 3-м этаже, в новом инвестиционном центре CENTRAL …
$217,242
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Я с удовольствием представляю предложение о продаже современной трехкомнатной квартиры с сад…
$217,242
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Я представляю вам эту очаровательную квартиру, расположенную в самом сердце Лодзи, на углу С…
$74,369
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Представляю на продажу уникальную трехкомнатную квартиру после генерального ремонта для введ…
$138,608
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Доброе утро! Представляю вам уникальную возможность – предложение продать современную, краси…
$158,696
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 13 м²
Я должен предложить уютную студию, расположенную в самом сердце Лодзи, в отличном месте, иде…
$51,978
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Параметры недвижимости в Лодзи, Польша

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