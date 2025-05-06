Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Подкарпатское воеводство
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Подкарпатском воеводстве, Польша

Жешув
28
Квартира Удалить
Очистить
36 объектов найдено
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Отремонтированная двухкомнатная квартира площадью 44 квадратных метра …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Смерек, Польша
Квартира
Смерек, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Вы когда-нибудь думали о том, чтобы бросить все и переехать в Бещады? Что…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1/15
Opis nieruchomości Представляю вам офисное помещение в аренду, расположенное в самом центре …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 2
Описание объектаПродается уникальная квартира с садом по ул. Квятковского - готово к заселен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта недвижимости на английском языке нижеLOKALIZACJA, KTÓRA INSPIRUJE: Два бизн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1/7
Описание объекта недвижимости Продается очень ухоженная 64-м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 1
Описание недвижимости Аренда: Новый рядный дом с садом на окраине Жешува РАСПОЛОЖЕНИЕ: Самы…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта недвижимости Аренда офисного помещения в центре Жешува с двумя БЕСПЛАТНЫМИ …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Продается коммерческое помещение с окнами и мезонином, расположенное в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 2/2
Opis nieruchomości Предметом объявления является полностью оборудованное помещение, приспосо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 7
Описание недвижимости Сдается современная квартира площадью 75 м² на ул. Любельской в ​​Жешу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Жешув, Польша
Квартира 3 комнаты
Жешув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
На продажу я предлагаю исключительную недвижимость, расположенную в Жешуве, в 2 км от центра…
$190,249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 3
Описание недвижимостиPańska Park – апартаменты в тихом районе Жешува, английская версия ниже…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 3
Описание недвижимостиСдается в аренду квартира76м2 на ул.Любельской!Английская версия нижеВы…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1
Opis nieruchomości Сдается в аренду коммерческое помещение площадью 360 м2. Спуск по лестниц…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта Предложение о продаже торгового и сервисного помещения в здании Respan, рас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Lubenia, Польша
Квартира
Lubenia, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Продается уникальный доходный дом в самом сердце Жешува - РЫНОЧНАЯ ПЛО…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 7
Описание объекта недвижимости (Английская версия ниже) Сдает…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 2/15
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 4/12
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Zaczernie, Польша
Квартира
Zaczernie, Польша
Opis nieruchomości Более 12 соток под застройку на продажу в Зачерне около Жешува! РАСПОЛОЖЕ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Sonina, Польша
Квартира
Sonina, Польша
Opis nieruchomości ЭКСКЛЮЗИВНО В ESTATE STREET КОММЕРЧЕСКИЕ, СЛУЖЕБНЫЕ И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Описание объекта недвижимости на английском языке нижеZ przyjemnością przedstawiamy Państwu …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 1
Описание недвижимости Медицинские кабинеты в аренду в Parkowa Estate, Жешув Агентство недви…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Тарнобжег, Польша
Квартира
Тарнобжег, Польша
Описание объекта Сдается в аренду коммерческое помещение на первом этаже площадью 340 м², ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Количество этажей 3
Opis nieruchomości Продается коммерческое помещение с окнами и мезонином, расположенное в зд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 4/12
Opis nieruchomości Этот потрясающий вид может стать вашей повседневной жизнью! Я предлагаю в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 6
Описание недвижимости Сдается современная квартира площадью 75 м² на ул. Любельской в ​​Жешу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Жешув, Польша
Квартира
Жешув, Польша
Этаж 6/6
Описание объекта недвижимостиАНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ МЫ НЕ СОБИРАЕМ КОМИССИИ Паньска Парк – это со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Lubenia, Польша
Квартира
Lubenia, Польша
Описание объекта недвижимостиПродается уникальный доходный дом в самом центре Жешува - MARKE…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Подкарпатском воеводстве, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти