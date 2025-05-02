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Квартиры в Зомбках, Польша

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 2 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Продается уютная 2-комнатная квартира площадью 32 м², расположенная на 3-м этаже низкого зда…
$127,223
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Адрес: ул. Пьяскова 3, Ząbki. Площадь: 55,41 кв. м (более 80 кв. м по площади пола). Этаж: 2…
$149,789
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Квартира 5 комнат в Зомбки, Польша
Квартира 5 комнат
Зомбки, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 3/4
Ząbki, ул. Skrajna. Квартира на продажу за 1 300 000 PLNПредставляем на продажу роскошную кв…
$309,613
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Продается уютная 3-комнатная квартира площадью 50,35 м² в зеленой и безопасной части города …
$177,961
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается современная 3-комнатная квартира в Ząbki на ul. Stefczyka.  Площадь 54,05 м², расп…
$206,476
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Продается 3-комнатная квартира площадью 74 м² с балконом, расположенная на 1-м этаже в небол…
$226,561
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Квартира 1 комната в Зомбки, Польша
Квартира 1 комната
Зомбки, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Продается студия на третьем этаже с санузлом и балконом, идеально подходящая для одного или …
$146,447
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Квартира 2 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 2 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/11
Продается уютная 2-комнатная квартира 45,30 м², расположенная на последнем, 11-м этаже дома …
$212,225
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Квартира 4 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 4 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
Продается просторная и светлая 4-комнатная квартира площадью 70,5 м², расположенная на улице…
$220,302
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Продается 3-комнатная квартира площадью 71,07 кв.м на улице Calineczki в Ząbki. Квартира име…
$199,719
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Квартира 3 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры площадью 88,69 м², расположенной в Ząbkach на ул. Sikorskiego 33D. Квартир…
$238,857
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