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Квартиры в Нижнесилезском воеводстве, Польша

Вроцлав
52
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56 объектов найдено
Квартира 1 комната в Вроцлав, Польша
Квартира 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Квартира в Старом городе: инвестиции готовы
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Представляю предложение о продаже квартиры площадью 57,4 м2, расположенной по адресу улица Ш…
$140,761
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Etalon Estate Group
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Квартира в Szczyglice, Польша
Квартира
Szczyglice, Польша
Описание недвижимости Уникальное предложение по продаже - Дом в самом сердце зелени в Щиглиц…
Цена по запросу
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Квартира 40 комнат в Вроцлав, Польша
Квартира 40 комнат
Вроцлав, Польша
Число комнат 40
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 459 м²
Офисное здание общей арендной площадью 2 783,15 м2, построенное на собственном фундаменте. З…
$7,20 млн
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Продается квартира 2 номера. Полезная площадь 53.m2 плюс подвал и ячейка арендатора. Привлек…
$172,994
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
В самом сердце Вроцлава, на стороне Легницы, в окрестностях Магнолии
$194,478
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Исключительная квартира с террасой в историческом здании 1903 года – Кшики, ул. Сквиржинская…
$319,866
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 15
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Продается двухэтажная квартира площадью 97,19 м2, расположенная в огороженном здании, в конт…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 61 м²
ТРАНСИЦИОНАЛЬНОЕ ВСТРЕЧЕНИЕ В ПЕРЕВРАЩАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНВЕСТИЦИОНАЛЬНОЕ Квартир…
$204,381
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 6
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 12
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Исключительная квартира рядом с площадью Грюнвальдзки во Вроцлаве. Предлагаем климатическую …
$127,946
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Квартира с климатом в довоенном здании - Товары, Вроцлав Ищете место с душой и историей? Эта…
$87,960
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 79,8 м2, расположенная в одном из самых зеленых и хорошо связанн…
$219,108
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
За продажу! Красивая, законченная квартира, расположенная в центре города! Местонахождение: …
$293,210
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 22
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Sky Tower – уникальный и роскошный небоскреб в самом сердце Вроцлава, один из самых высоких …
$1,50 млн
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Оффмаркет до 15 февраля
$266,288
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Вроцлав, Польша
Квартира 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Квартира на Костюшко - идеальный инвестиционный повар с необычным расположением, всего в нес…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
44,41 м 2 / Цена 500 000 злотых / включая подвал 4,8 м2 Имею удовольствие представить на про…
$133,277
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Etalon Estate Group
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Квартира 5 комнат в Вроцлав, Польша
Квартира 5 комнат
Вроцлав, Польша
Число комнат 5
Площадь 85 м²
Продается привлекательная, двухэтажная, 5-комнатная квартира площадью 85,21 м2 на улице Крол…
$292,944
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 21
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира площадью 96 кв.м с террасой на крыше 160 кв.м в здании премиум-стандарта. Вид на ре…
$673,421
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Представляю вам готовую к переезду, совершенно новую квартиру в историческом здании после по…
$253,227
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 24
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Продается 3-комнатная квартира в Национальном подразделении, Вроцлав!
$207,913
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Etalon Estate Group
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Квартира в Szczyglice, Польша
Квартира
Szczyglice, Польша
Описание объекта недвижимостиУникальное предложение продажи — Дом в самом сердце зелени в Щи…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Нижнесилезском воеводстве

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