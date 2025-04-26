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Квартиры в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

gmina Lubicz
63
Быдгощ
4
Квартира Удалить
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69 объектов найдено
Квартира 1 комната в Krobia, Польша
Квартира 1 комната
Krobia, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Этот Жилой комплекс -это уютное здание, расположенное на Warszawskim Chrzanowie, микрорайоне…
$138,632
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Квартира 1 комната в Krobia, Польша
Квартира 1 комната
Krobia, Польша
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/4
Уютная, солнечная и идеально расположенная однокомнатная квартира с кондиционером в доходном…
$137,036
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Вы мечтаете о просторной, функциональной и в то же время удобной квартире, которая станет ва…
$200,897
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
Мы рады представить квартиру с 2 спальнями и красивым садом площадью более 71 м², отделанную…
$263,428
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/6
Мокотув - Садыба, закрытое поместье на Лимановского 28, прямо рядом с парком Станислава Дыга…
$292,697
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Holm House-это инвестиция, которая в течение многих лет была частью городской ткани Мокотова…
$420,154
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Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Этот жилой комплекс- это уютное здание, расположенное на Варшавском шоссе, в динамично разви…
$422,282
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира площадью 360 см, после капитального ремонта, расположена в очаровательно…
$341,924
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/8
Продается красивая квартира, готовая к проживанию. Недвижимость площадью 80 м2 состоит из: …
$369,863
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Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Эта квартира (34,07 м2), расположенная на последнем 7-м этаже, обладает уникальной атмосферо…
$223,248
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/8
Na sprzedaż: Przestronne 2-pokojowe mieszkanie w Śródmieściu prestiżowej inwestycji na warsz…
$444,368
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Предлагаю на продажу уникальный объект недвижимости благодаря своему фантастическому располо…
$384,365
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Предлагаю вашему вниманию 3-комнатную квартиру площадью 47 м² после капитального ремонта, в …
$193,978
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Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу светлую, просторную квартиру, расположенную в динамично развивающемся …
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Krobia, Польша
Квартира 1 комната
Krobia, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/4
Продается просторная и светлая квартира площадью 38,5 м². Многоквартирный дом на углу Ломжин…
$170,297
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Квартира в Торунь, Польша
Квартира
Торунь, Польша
Площадь 310 м²
Я хотел бы представить на продажу два уникальных дома 1907 года!
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Krobia, Польша
Квартира 1 комната
Krobia, Польша
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Уникальный комплекс в Бемово, полный энергии и созданный с учетом комфорта его жителей. Расп…
$127,456
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Современная комфортабельная квартира после капитального ремонта на Новодворье Распределенна…
$185,730
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Очень красивая, очень аккуратная, тихая, хорошо освещенная 2-комнатная квартира, расположенн…
$192,914
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Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Урсус! Расположение инвестиций позволяет легко получить доступ к полной, близлежащей торгов…
$269,326
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЖА - Kazachska 3, Miasteczko Wilanów 56,70 м² - двухсторонняя квартира с видом на з…
$294,201
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 6
Вы мечтаете о просторной и удобной квартире, которая станет вашим оазисом спокойствия в шумн…
$258,106
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Квартира 1 комната в Krobia, Польша
Квартира 1 комната
Krobia, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Стильная, отремонтированная студия площадью 34,77 кв. м, расположенная на верхнем, 4 этаже д…
$260,634
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inwest.warszawa
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Представляю недвижимость на продажу Предлагаю на продажу исключительную трехкомнатную кварт…
$265,822
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Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Продается просторная квартира с огромным инвестиционным потенциалом!
$85,155
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу великолепно расположенная 2-комнатная квартира площадью 41,39 м2 в л…
$258,106
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/6
Приглашаю вас ознакомиться с предложением престижной 115-метровой квартиры в самом сердце Ва…
$1,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/3
Просторная 4-х комнатная двухуровневая квартира на последнем этаже трехэтажного дома без лиф…
$345,649
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 7/9
Мы рады представить вам исключительное предложение квартиры, расположенной на улице Nocznick…
$291,032
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Это новая инвестиция повышенного уровня, расположенная на Белянах, недалеко от пересечения у…
$199,880
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Типы недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

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