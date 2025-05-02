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Квартиры в Любони, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Любонь, Польша
Квартира 3 комнаты
Любонь, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
* Описание собственности:
$185,856
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Etalon Estate Group
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 156 м²
Односемейный дом площадью 118,77 м2, с дополнительным фермерским помещением 37,60 м2, распол…
$224,836
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 297 м²
Привет
$449,672
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 99 м²
Представляю на продажу дом в здании-близнеце площадью около 100 м2, расположенном в Любоне н…
$216,900
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 523 м²
Расположение: Luboń Построение полезной площади: 522,69 м2 Площадь участка: 996 м2
$846,441
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Etalon Estate Group
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