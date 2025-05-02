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Квартиры в gmina Steszew, Польша

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4 объекта найдено
Квартира в Kraplewo, Польша
Квартира
Kraplewo, Польша
Площадь 980 м²
Продается большой объект с широкими возможностями адаптации и назначения. Идеально подходит …
$1,31 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира в Zamyslowo, Польша
Квартира
Zamyslowo, Польша
Площадь 9 118 м²
Ищете участок земли для своей компании? Недвижимость для инвестиционных целей, склад, зал, о…
$592,589
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Witobel, Польша
Квартира
Witobel, Польша
Площадь 3 562 м²
Представляю на продажу незастроенную земельную собственность общей площадью 3,562 м2, распол…
$355,553
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Trzebaw, Польша
Квартира 3 комнаты
Trzebaw, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Я рад пригласить вас взглянуть на предложение о продаже просторной, комфортной и светлой ква…
$144,855
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Steszew, Польша

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