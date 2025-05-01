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Квартиры в gmina Mosina, Польша

Мосина
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 2 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую к продаже хорошо расположенную, привлекательную 2-комнатную квартиру на Познани П…
$119,031
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Квартира в Pozegowo, Польша
Квартира
Pozegowo, Польша
Площадь 128 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИММУНИТНОСТЬ – ПРОДАВАЕМ ДОМ И СТАМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ!
$214,255
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Квартира в Daszewice, Польша
Квартира
Daszewice, Польша
Площадь 1 500 м²
Откройте для себя собственное королевство в самом сердце природы, всего в 15 км от центра По…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Czapury, Польша
Квартира 4 комнаты
Czapury, Польша
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Продается 4-комнатная квартира со вторичного рынка в Чапуре недалеко от Познани. Это место д…
$171,669
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 658 м²
На продажу предлагается сервисное здание с существующим, процветающим рестораном. Коммунальн…
$793,538
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 1 105 м²
Продается уникальная строительная площадка площадью 1105 м2, расположенная в Мосине, на улиц…
$131,727
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Ищете квартиру для своей семьи? Ты все правильно понял! Рекомендую купить 74-метровую кварти…
$190,185
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Квартира 3 комнаты в Мосина, Польша
Квартира 3 комнаты
Мосина, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Объявление о продаже квартир – Мосина, ул. Яна Кибиса, 2
$134,637
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Mosina, Польша

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