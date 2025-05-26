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Квартиры в Лодзинском воеводстве, Польша

gmina Grabow
1441
Лодзь
135
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1 587 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Количество этажей 3
Недвижимость Goeste Агентство представляет на продажу уникальную квартиру, расположенную на …
$154,988
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 3/5
Насладитесь уникальной инвестицией – современной и просторной квартирой площадью 46,7 м2, ра…
$82,030
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Современная квартира на продажу в Лодзинском центре
$173,458
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 10/11
Агентство недвижимости Варшава GOESTE представляет:Продается квартира с 2 спальнями в Варшав…
$160,155
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Квартира 4 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Этаж 16/16
Квартира на продажу в Варшаве - Тарговек.Квартира площадью 90,14 м2, состоящая из 4 комнат, …
$197,918
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Мы предлагаем уникальную, современную квартиру в здании с 2015 года на усадьбе Ботаникум, ра…
$207,616
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 4/12
Квартира в аренду в Варшаве - Нижний Мокотов.Квартира площадью 51 м2, состоящая из 2 комнат,…
$646
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Квартира 5 комнат в Smolice, Польша
Квартира 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство недвижимости GoEste радо представить элегантную квартиру в престижном районе. Недв…
$4,391
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Количество этажей 6
0%-ный прогноз,0% PCC,Прямая продажа от разработчикаНовые апартаменты в Варшаве – это предло…
$100,097
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 5/5
0% покупательское предложение!Продажа двухкомнатной квартиры в Варшаве.Квартира расположена …
$79,044
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 1/7
0% комиссии от арендодателя.Квартира в аренду в Варшаве - Вола.Квартира площадью 40 м2, сост…
$646
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 1/5
Квартира в аренду в Варшаве - Старый Мокотов.Квартира площадью 90 м2, состоящая из 3 комнат,…
$1,447
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 7/7
Квартира в аренду в Варшаве - рядом с Волей.Квартира площадью 36 м2, состоящая из 2 комнат, …
$697
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Квартира в Smolice, Польша
Квартира
Smolice, Польша
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 6/17
0% от суммы заказа от покупателяПрямая продажа от разработчикаКвартира с 3 спальнями располо…
$127,766
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Квартира в Smolice, Польша
Квартира
Smolice, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта недвижимости Продается 4-комнатная квартира…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 5/5
Представляем просторную квартиру площадью 50,39 м2, расположенную на последнем пятом этаже с…
$103,481
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 4/6
Квартира в аренду в Варшаве - Мокотов.Квартира площадью 49 м2, состоящая из 2 комнат, распол…
$721
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Квартира в Smolice, Польша
Квартира
Smolice, Польша
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 14/16
0% покупательское предложение!Продажа трехкомнатной квартиры в современном и функциональном …
$116,515
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 4/9
Апартаменты в аренду - Варшава, Мокотов, Слюжевец.Квартира площадью 35,1 м2, состоящая из 2 …
$646
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру в Теофилове на Parcelative Street в Лодзи. Квартир…
$92,733
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 7/17
0% от суммы заказа от покупателяПрямая продажа от разработчикаКвартира с 2 спальнями располо…
$87,145
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 3/9
ГОСТ Недвижимость рада представить уникальную 3-комнатную квартиру площадью 79,80 м2, распол…
$245,140
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 6/14
Квартира на продажу в Варшаве - Śródmieście.Квартира площадью 76 м2, состоящая из 2 комнат, …
$400,387
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Квартира 4 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Этаж 2/2
ГОСТ Недвижимость Агентство представляет:Четырехкомнатная квартира в штате развития в районе…
$348,440
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Квартира 3 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 3 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 3
Этаж 1/6
Продать квартиру в Варшаве 3 комнаты в новостройке.Квартира расположена в Билани в 3 минутах…
$185,986
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Ознакомьтесь с предложением продажи красивой квартиры, расположенной в новом инвестиционном …
$173,191
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Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 1/7
Квартира в аренду в Варшаве - Верхний Мокотов.Квартира площадью 43 м2, состоящая из 2 комнат…
$801
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Квартира 4 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 4 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Лодзинская выставка Fusion на Каннской ярмарке в этом году получила самые престижные награды…
$397,619
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