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Квартиры в Сопот, Польша

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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Сопот, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Прекрасная двухуровневая квартира в самом центре Sopota! Уникальная квартира в самом цент…
$452,071
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Квартира 3 комнаты в Сопот, Польша
Квартира 3 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Необычная квартира в самом сердце Сопота - Исключение Истории
$415,558
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Сопот, Польша
Квартира 2 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Продажа солнечной квартиры на лягушке Продается солнечная квартира, расположенная в самом с…
$152,894
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Сопот, Польша
Квартира 4 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Преимущества:
$504,419
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Площадь 97 м²
Расположение Самый престижный район Сопоту – эксклюзивный морской курорт в Польше. Всего в 3…
$624,643
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Сопот, Польша
Квартира 2 комнаты
Сопот, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
ЕЛЕГИЙСКИЙ АПАРТАМЕНТ С ВИЗЕ
$601,121
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Параметры недвижимости в Сопот, Польша

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