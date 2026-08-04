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Квартиры в Колушках, Польша

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2 объекта найдено
Студия 6 комнат в Колушки, Польша
Студия 6 комнат
Колушки, Польша
Число комнат 6
Площадь 75 м²
Ищете безопасные капиталовложения, которые генерируют высокую, стабильную прибыль с первого …
$152,464
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Квартира в Колушки, Польша
Квартира
Колушки, Польша
Площадь 75 м²
Продается функциональное служебное помещение площадью 74,98 м2, расположенное на первом этаж…
$80,012
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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