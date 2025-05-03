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Квартиры с садом в Польше

Мазовецкое воеводство
2225
Варшава
2056
Лодзинское воеводство
1618
gmina Grabow
1445
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22 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Хел, Польша
Квартира 3 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó in a…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/8
ПОЗНАНЬ  Продается 4-х комнатная квартира с двумя балконами (план квартиры прилагается в фо…
$205,858
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Gluchow, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
ПРИВЕТСТВУЕМ - мы начинаем строительство поместья всего с тремя квартирами - два уровня, сад…
$142,073
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости GoESTE представляет: На продажу 2-комнатная квартира площадью 44 м…
$173,431
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
2-Pok. Apartment   with terrace and ore ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPL…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
This is a terraced building, and each apartment has an underground garage. The ground floor …
$139,727
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Реда, Польша
Квартира 3 комнаты
Реда, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
3-room apartment with a terrace and a garden for a family next to the forest and an incredib…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/7
Doki Living   Touna -TOPIZATIVE SPECIAL SOCIETERS. architectural reflecting the post -indus…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
3-room apartment with a balcony for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
3-room apartment with a terrace for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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