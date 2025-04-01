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Квартиры в Быдгощ, Польша

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу светлую, просторную квартиру, расположенную в динамично развивающемся …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
3-комнатная квартира в квартале от 2011 года, расположенная в Быдгощ Блонь на улице Ставова.…
$108,492
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Продается просторная квартира с огромным инвестиционным потенциалом!
$82,919
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
уютная квартира с собственным садом и квартирой в верхнем месте Bydgoszcz Chopin Street
$136,906
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Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Приглашаю вас взглянуть на предложение продажи квартиры, расположенной на первом этаже блока…
$74,911
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Etalon Estate Group
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