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Квартиры в gmina Komorniki, Польша

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 2 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Я настоятельно рекомендую предложение квартиры с 2 спальнями, расположенной в Плевиски на ул…
$119,145
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Квартира 3 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 3 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Откройте для себя квартиру своей мечты в поместье Brzozowy Gaj в Плевиски, идеально подходящ…
$174,495
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Квартира 3 комнаты в Komorniki, Польша
Квартира 3 комнаты
Komorniki, Польша
Число комнат 3
Площадь 73 м²
3-комнатная квартира с садом в Коморниках, ул. Ясминова – светлая, просторная, готовая к жизни
$186,077
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Komorniki, Польша
Квартира 3 комнаты
Komorniki, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Предложение в подготовке, рабочие фото
$201,352
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Квартира 3 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 3 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
3-комнатная квартира в поместье Greenhouse в Плевиски. Недвижимость находится в современном …
$177,468
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Квартира в Plewiska, Польша
Квартира
Plewiska, Польша
Площадь 91 м²
Я приглашаю вас прочитать предложение отдельно стоящего дома в Плевиски на скрытой улице MLS…
$241,462
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Квартира 4 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 4 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Жить в функциональном и комфортном частном на Среднем поселении в Плевиски! Это отличное пре…
$205,241
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Квартира в Plewiska, Польша
Квартира
Plewiska, Польша
Площадь 1 372 м²
Продается уникальный объект - гостевой дом с 26 номерами и двумя банкетными и конференц-зала…
$1,56 млн
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Komorniki, Польша

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