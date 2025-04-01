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Квартиры в gmina Kazmierz, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kazmierz, Польша
Квартира 3 комнаты
Kazmierz, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Продается красивая квартира с собственным садом!
$134,323
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Etalon Estate Group
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Квартира в Kiaczyn, Польша
Квартира
Kiaczyn, Польша
Площадь 17 101 м²
Инвестиционные участки АГ – Млодско, Самотульский, по маршруту ДК92
$1,08 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kazmierz, Польша
Квартира
Kazmierz, Польша
Площадь 6 583 м²
Ищете строительную площадку в красивом районе? Это предложение оправдает ваши ожидания!
$263,575
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Kiaczyn, Польша
Квартира
Kiaczyn, Польша
Площадь 2 235 м²
Продажа: Инвестиционный объект в Молодежске – офисы, производственные и складские помещения,…
$3,49 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kazmierz, Польша

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