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Квартиры с террасой в Польше

Мазовецкое воеводство
2225
Варшава
2056
Лодзинское воеводство
1618
gmina Grabow
1445
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118 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$132,287
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$125,397
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 23
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Хел, Польша
Квартира 3 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó in a…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
Это рядное здание, в каждой жилой единице есть подземный гараж. Квартиры на первом этаже име…
$157,132
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/8
ПОЗНАНЬ  Продается 4-х комнатная квартира с двумя балконами (план квартиры прилагается в фо…
$205,858
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$123,131
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
На продажу! Квартира в современном жилом комплексе в одном из самых привлекательных районов…
$128,557
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 6
Квартиры очень высокого стандарта, создаваемые как часть многофункционального комплекса во в…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$132,287
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Минималистичное здание с 86 квартирами площадью от 26 до 139 кв. м и планировками от 1 до 5 …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/11
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$119,596
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/6
Продается квартира площадью 91,9 м², расположенная на Саска Кемпа, Площадь Примежа. Идеал…
$453,401
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Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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