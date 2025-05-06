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Квартиры в Малопольском воеводстве, Польша

Краков
346
gmina Myslenice
3
gmina Zabierzow
3
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391 объект найдено
Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 567 м²
Добро пожаловать в день открытых дверей – 09.05.201025. Пожалуйста, подтвердите свое присутс…
$1,30 млн
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Квартира 1 комната в Краков, Польша
Квартира 1 комната
Краков, Польша
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже 2-комнатной квартиры, расположенной на 7…
$145,626
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Квартира 4 комнаты в Краков, Польша
Квартира 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением 4-комнатной квартиры на продажу в девелоперском со…
$225,058
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Ищете квартиру для ремонта в фантастическом месте в Кракове, с отличной городской инфраструк…
$251,536
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 59 м²
Просторная 3-комнатная квартира по адресу улица Ржезница, в районе Гжегужки. Эта квартира пр…
$215,722
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Hayat
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 1/1
Описание недвижимости Необычная квартира с террасой на крыше на продажу, расположенная в сам…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 1
Описание собственности Квартира с 3 комнатами после общего р…
Цена по запросу
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Квартира в Малопольское воеводство, Польша
Квартира
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 240 м²
Бронирование Святая Тетмайера Описание недвижимости в Кракове - BRONOWICE Tetmajera Street (…
$529,285
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Etalon Estate Group
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Сдается площадь 900 м2 (первый и второй этажи) Возможна аренда одного эта…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 6/6
Описание недвижимости Продается комфортабельная 4-комнатная квартира с террасой 120 м2 с пан…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 2/3
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 3/10
Описание объекта недвижимости (английская версия ниже) Предл…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
2-комнатная квартира в недавно отремонтированном здании (37,29 м2) - Вперёд
$145,140
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Квартира 3 комнаты в Малопольское воеводство, Польша
Квартира 3 комнаты
Малопольское воеводство, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Камерное многоквартирное здание с полным спектром торговых и сервисных точек и отличным сооб…
$291,252
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 2
Описание недвижимости ### **Сдается в аренду: 2-комнатная квартира на улице Шляхтовского в Б…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Краков, Польша
Квартира 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Продается квартира с полезной площадью 71,8 м2 (всего 86 м2) на усадьбе Злочин.
$264,510
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
apartment 2 km from the center with an area of ​​35 m2 - perfect for investment! Location …
$133,649
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Квартира на продажу, 33 м2, 2 комнаты Старый город Краков
$211,555
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Просторная и очень светлая квартира расположена в желаемом районе Кракова – Броновице
$211,555
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Квартира 5 комнат в Краков, Польша
Квартира 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Площадь 98 м²
Наш офис рад представить на продажу просторную двухэтажную квартиру в квартале 1997 года с м…
$264,510
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
*** *** *** совершенно новая квартира !!! 3 комнаты, 69,41M2, два балкона, гараж *** *** *…
$399,182
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 3
Opis nieruchomości Помещение на первом этаже в центре города, всего в 100 метрах от Аллеи и …
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 9/10
Description of property A panoramic, 3-room apartment after …
Цена по запросу
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Квартира в Michalowice, Польша
Квартира
Michalowice, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Продаются квартиры площадью 93 м2 с садами, в уникальной инвестиции в …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
2 спальни, диван-квартира в центре Кракова
$198,316
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 6
Description of property Commercial premises in a tenement ho…
Цена по запросу
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Студия 2 комнаты в Краков, Польша
Студия 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ОТРЕКОНСТРУКТИВНОМ, ЭЛЕГАНТНОМ ЗДАНИИ в центре Кракова.Квартира в с…
$216,199
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Продается уютная полностью оборудованная квартира площадью 45,63 м2 с лоджией 9,73 м2, распо…
$198,316
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 2/7
Описание объекта недвижимости (английская версия ниже) Прода…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 1/6
Описание недвижимости Мы предлагаем в аренду офисные помещен…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Малопольском воеводстве

многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Малопольском воеводстве, Польша

с гаражом
с террасой
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Недорогая
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