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Квартиры с гаражом в Польше

Мазовецкое воеводство
2225
Варшава
2056
Лодзинское воеводство
1618
gmina Grabow
1445
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140 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира c балконом в новом строительстве в г.Познань в популярном район…
$119,023
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
На продажу! 3-х комнатная квартира c большим балконом в строящемся уютном жилом комплексе.  …
$129,445
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
Продается! Современная 2-комнатная квартира в стадии строительства!Дата планируемого пожертв…
$122,490
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/3
Продается 3-х комнатная квартира c большим балконом (фото выше) в строящемся уютном жилом ко…
$116,622
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
$223,600
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/8
ПОЗНАНЬ  Продается 4-х комнатная квартира с двумя балконами (план квартиры прилагается в фо…
$205,858
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/6
Продается! Современная 3-комнатная квартира в инвестициях при строительстве!Дата планируемог…
$178,716
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
На продажу! Квартира в современном жилом комплексе в одном из самых привлекательных районов…
$128,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/6
Продается! Современная 2-комнатная квартира в стадии строительства!Дата планируемого пожертв…
$139,107
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 5
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Минималистичное здание с 86 квартирами площадью от 26 до 139 кв. м и планировками от 1 до 5 …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/6
Продается квартира площадью 91,9 м², расположенная на Саска Кемпа, Площадь Примежа. Идеал…
$453,401
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/3
Продается квартира c большим балконом с выходом на него из обеих комнат (фото выше) в строящ…
$123,320
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Квартира 2 комнаты в Радзымин, Польша
Квартира 2 комнаты
Радзымин, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Фаза I предполагает строительство двух шестиэтажных зданий под номерами A и B на 154 квартир…
Цена по запросу
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