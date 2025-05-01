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Квартиры в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша

Ольштын
13
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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Необычная квартира в центре Ольштына
$142,572
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Квартира в Studzieniec, Польша
Квартира
Studzieniec, Польша
Площадь 539 м²
Объектом предложения является дворцово-дворцовый комплекс 18 века, построенный в 1760 году, …
Цена по запросу
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Квартира в Ольштынский повят, Польша
Квартира
Ольштынский повят, Польша
Площадь 1 440 м²
Место отдыха в парке Сколи
$43,076
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Квартира 3 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 3 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Роскошная квартира в красивом зеленом поселении порт Варминьский на озере Укиэль в Ольштыне
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Продается квартира в верхнем месте на озере Укиэль в Ольштыне. Расположен непосредственно в …
$171,933
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Квартира в Ольштын, Польша
Квартира
Ольштын, Польша
Площадь 1 803 м²
!!! У нас есть торгово-сервисное здание – в центре ОЛЬСТИН – ПОСОБСТВЕННОСТИ ИНВЕСТОРУ!!!
$1,72 млн
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Эта элегантная и функциональная квартира площадью 52 м2 может стать вашей!
$140,192
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Квартира 4 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 4 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Просторная 4-комнатная квартира на холме - идеально подходит для семьи или для инвестиций! …
$140,192
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Квартира 3 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 3 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Продается 3-комнатная квартира с функциональной планировкой, расположенная на 4 этаже в блок…
$105,541
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Квартира 3 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 3 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 3
Площадь 33 м²
Продается 3-комнатная квартира с функциональной планировкой, расположенная на первом этаже в…
$79,501
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Удобство и покой на усадьбе Бельведер — ул. Попелушко, Ольштын Квартира, которая сочетает в …
$131,992
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Квартира 3 комнаты в Karwie, Польша
Квартира 3 комнаты
Karwie, Польша
Число комнат 3
Площадь 45 м²
$89,670
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Квартира 2 комнаты в Kleszczewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Kleszczewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 58 м²
$100,575
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Квартира в красивом здании в Ольштыне по адресу 14 Sienkiewicza Street в Заторце. Площадь по…
$59,515
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Жилая квартира, расположенная в здании на хорошо связанной улице. Односторонняя квартира, из…
$120,219
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Предлагаю привлекательную 2-комнатную квартиру, расположенную в квартале с 2019 года, блок с…
$144,159
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Квартира 2 комнаты в Ольштын, Польша
Квартира 2 комнаты
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Продается квартира после ремонта площадью 47,50 м2, расположенная на первом этаже в блоке ул…
$121,411
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Параметры недвижимости в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша

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