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Квартиры в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
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25
Марки
19
Радзымин
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2 218 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5/5
Просторная 4-комнатная квартира в инвестиционном проекте Metro Zachód – Bemowo, Варшава. Ква…
$452,876
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Этаж 10/16
Продается светлая 4-комнатная квартира площадью 68 м² на 10 этаже здания с лифтом на улице G…
$325,197
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Продается двухкомнатная квартира площадью 46,00 м2, расположенная на 3-м этаже здания с лифт…
$208,380
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 7/7
Продается просторная и функциональная квартира площадью 111,36 м² на Mokotów, ul. Komputerow…
$634,400
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/6
Продается просторная 2-комнатная квартира площадью 61,1 м² в районе Bemowo, на улице Kryszta…
$250,561
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
Продается двухсторонняя квартира с отдельной кухней рядом со станцией метро Ratusz Arsenał. …
$214,576
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/8
Продается функциональная 2-комнатная квартира в Варшаве, Ursynów, по адресу Kłobucka 8B. Ква…
$211,911
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Продается просторная и удобная квартира площадью 93 м² в районе Bemowo, в здании 2010 года п…
$378,508
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 58,85 м² в районе Ursus на высоком первом…
$199,649
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Продается уникальная квартира в Охоте, недалеко от прекрасного Щенсливицкого парка. Объект р…
$622,202
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается 3-комнатная квартира с балконом в Piaseczno, ул. Albatrosów 8, 54 м².  Квартира ра…
$168,524
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
Продается уникальная 3-комнатная квартира в Варшаве, в историческом здании на первом этаже. …
$422,425
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/3
Продается 3-комнатная квартира в Варшаве, c отдельной кухней, площадью 60 м². Квартира состо…
$203,900
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/1
Продается просторная и элегантная квартира на Ursynów. Квартира площадью 145,84 м², располож…
$558,726
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается помещение площадью 140,5 м² на первом этаже здания 1996 года в районе с высоким пе…
$231,718
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Продается 3-комнатная квартира площадью 47,2 м² в Варшаве, Ursynów, рядом с метро на улице N…
$230,934
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Место проведения в WARSZAW CENTER
$317,913
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Продается уютная 3-комнатная квартира, площадью 63,72 м², на закрытом, охраняемом комплексе …
$215,698
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 14/14
Эта уникальная квартира является воплощением современного образа жизни и идеально вписываетс…
$1,64 млн
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Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 30 м²
Этаж 4
Квартиры расположены на улице Колеова, в одном из самых популярных районов Варшавы - Воле. Н…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/6
Продается комфортная 2-комнатная квартира площадью 38,2 м² в Варшаве, Ursynów, на ул. Kłobuc…
$172,937
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Предлагаю на продажу просторную, двухстороннюю, комфортабельную и очень тихую квартиру площа…
$320,119
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/10
Продается 2-комнатная квартира площадью 45 м² в Варшаве, Grochów. Квартира находится на 7-м …
$146,575
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продаётся в жилом комплексе трёхкомнатная квартира площадью 97 кв.м в Варшаве, район Rembert…
$332,865
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Собственная квартира с видом на Старый город Варшавы в отличном месте всего в 100 м от Пражс…
$144,263
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Двухкомнатная квартира 52,71 м2, улица Святого Винсента в Варшаве
$235,095
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Светлая и просторная квартира на улице Piękna в южном районе Варшавы, всего 650 м до метро. …
$715,660
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/8
Трехкомнатная квартира общей полезной площадью 51,20 м² расположена на втором этаже восьмиэт…
$250,417
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Квартира 3 комнаты в Пясечно, Польша
Квартира 3 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Продается стильная 2-комнатная квартира площадью 62 м² с антресолью в центре Piaseczno.  Ква…
$178,894
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/6
Продается полностью меблированная и оборудованная 3-комнатная квартира площадью 86,83 м², ра…
$490,221
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

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