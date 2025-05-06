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Квартиры в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 3 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Я рад представить просторную и светлую квартиру площадью 63,10 м2. Расположен на 4-м этаже з…
$166,302
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Квартира в Tarnowo Podgorne, Польша
Квартира
Tarnowo Podgorne, Польша
Площадь 979 м²
Продается очень привлекательно расположенная строительная площадка в Тарновском Подгорном. Н…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 4 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Просторная квартира по пятницам с идеальным расположением
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Tarnowo Podgorne, Польша
Квартира 3 комнаты
Tarnowo Podgorne, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Продается - просторная 3-комнатная квартира в Tarnów Podgórny, 28 Chabrowa Street Я рад пред…
$162,601
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Квартира 2 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 2 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру площадью 49,90 м2 на усадьбе Стефана Батория в ниж…
$136,224
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Квартира 3 комнаты в Przezmierowo, Польша
Квартира 3 комнаты
Przezmierowo, Польша
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Жить комфортно и современно – уникальные апартаменты с садом в самом сердце Пшемьерова! Южны…
$211,249
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Квартира в Chyby, Польша
Квартира
Chyby, Польша
Площадь 2 341 м²
Мы рекомендуем вам посмотреть фильм, представляющий собственность
$264,127
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Квартира 1 комната в Tarnowo Podgorne, Польша
Квартира 1 комната
Tarnowo Podgorne, Польша
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Продайте просторную студию с кухонькой!
$118,712
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Квартира 3 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 3 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Квартира расположена на усадьбе Стефана Батория на Познани Пьятков. Есть три отдельных комна…
$152,025
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Квартира 2 комнаты в Batorowo, Польша
Квартира 2 комнаты
Batorowo, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
10 минут ходьбы до остановки PST, 2 минуты до Крейна, оазиса тишины и покоя. Квартира распол…
$146,737
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Параметры недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

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