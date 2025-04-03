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Квартиры в gmina Rokietnica, Польша

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7 объектов найдено
Квартира в Sobota, Польша
Квартира
Sobota, Польша
Площадь 95 м²
Исключительное расположение в тихом и очаровательном районе с прекрасным видом. Вокруг много…
$193,143
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Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 174 м²
Продажа дома в Рокиетнице на улице Выспянского – отличное предложение для инвестора – 2 отде…
Цена по запросу
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Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 5 755 м²
Места в Мровино около Познани. Вторая строительная линия на улице Тарновской, от доступной к…
$274,425
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Квартира в Rokietnica, Польша
Квартира
Rokietnica, Польша
Площадь 106 м²
Зеленый Горное поселение Напачанье представляет собой комплекс из 20 зданий (40 помещений) в…
$195,756
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Квартира в Kiekrz, Польша
Квартира
Kiekrz, Польша
Площадь 1 548 м²
Продается привлекательно расположенный участок в Кикерце, во второй линии здания на улице Кь…
Цена по запросу
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Квартира в Rogierowko, Польша
Квартира
Rogierowko, Польша
Площадь 600 м²
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Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kobylniki, Польша
Квартира
Kobylniki, Польша
Площадь 14 731 м²
Чуть ниже Познани – недалеко от развязки S11, и в то же время в непосредственной близости от…
$874,384
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Rokietnica, Польша

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