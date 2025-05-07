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Квартиры в Гдыне, Польша

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16 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Четырехкомнатная квартира в закрытом поместье
$423,027
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
Surrounded by the forest, on a gently sloping slope, a housing estate is being built other t…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Современная локация в КАМЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
$308,016
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 136 м²
ПОСТАНОВЛЕНИЕ В МОРСКИХ ТОВЕРАХ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЕРВЕИЛЛАНТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ТОЛЬКО В ТРЕХ МЕСТАХ
$1,69 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 79 м²
ВАКАЦИОННЫЙ АПАРТАМЕНТ 100 МЕТЕРОВ БИЧ
$793,538
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Гдыня, Польша
Студия 1 комната
Гдыня, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Преимущества: Современная студия в недавно созданном эксклюзивном инвестиционном комплексе «…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Только в нашем предложении!
$634,276
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Только в нашем предложении!
$205,961
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Etalon Estate Group
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Квартира в Гдыня, Польша
Квартира
Гдыня, Польша
Площадь 11 054 м²
Группа под контролем служб
$2,04 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 4 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Преимущества Хорошо освещенные, просторные комнаты, рядом с лесом. Расположение Гдыня Обслуг…
$369,884
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Уникальная двухэтажная квартира с видом на Гданьский залив. (Английская версия ниже)
$1,37 млн
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Etalon Estate Group
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Пентхаус 5 комнат в Гдыня, Польша
Пентхаус 5 комнат
Гдыня, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/7
The P4 project, which will be built at the Dmieście in Gdynia, is a 7-storey building, in wh…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 2 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Новая двухкомнатная квартира на интимной инвестиции Малы Чылонской – 2025
$184,810
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 3 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Трехкомнатная квартира в жилом блоке возле СКМ Лесчинки - ул. Млинская 3
$158,371
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Квартира 2 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 2 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Красивая 2-комнатная квартира в отличном месте (Святая Максимилиана Гдыня)
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гдыня, Польша
Квартира 2 комнаты
Гдыня, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Квартира в центре Гдыни оборудована высоким стандартом, готова к входу или аренде
$329,168
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