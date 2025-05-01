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Квартиры в gmina Swarzedz, Польша

Сважендз
5
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 2 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Ищете уютную квартиру в отличном месте? У нас есть идеальное предложение для вас!
$100,250
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Квартира 3 комнаты в Zalasewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Zalasewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Мы рады представить вам прекрасную возможность приобрести трехкомнатную квартиру площадью 60…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Zalasewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Zalasewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Представляем на продажу благоустроенную и просторную квартиру, расположенную на 3-м (последн…
$124,321
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Квартира в Garby, Польша
Квартира
Garby, Польша
Площадь 302 м²
Я представляю вам уникальное предложение земли в семейном садовом комплексе (ROD) в Гарби, С…
$23,542
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Квартира 3 комнаты в Zalasewo, Польша
Квартира 3 комнаты
Zalasewo, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Заласево, Весола – 3-комнатная квартира с отдельной кухней на продажу. Площадь – 59 м2, боль…
$164,791
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Квартира в Rabowice, Польша
Квартира
Rabowice, Польша
Площадь 109 м²
Продается новый, частично законченный дом в здании-близнеце, расположенный в тихом и тихом р…
$185,856
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Квартира 2 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 2 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи 2-комнатной, просторной квартиры в Сварженце
$116,386
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Квартира 3 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 3 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Рекомендую к продаже 3-комнатную квартиру с площадью около. 66м2 расположен на 4-м этаже бло…
$131,992
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Квартира в Bogucin, Польша
Квартира
Bogucin, Польша
Площадь 181 м²
Дом в здании-близнеце расположен на участке 695 м2 на улице Джодлова в Богучине. Общая площа…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 3 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Квартира в Swarzędz, на Cegielski Settlement
$147,863
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Квартира 2 комнаты в Сважендз, Польша
Квартира 2 комнаты
Сважендз, Польша
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Квартира для ремонта с большим потенциалом обустройства - Swarzędz, 52,5 м2, 3-й этаж
$118,237
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Параметры недвижимости в gmina Swarzedz, Польша

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