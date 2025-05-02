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Квартиры в gmina Dopiewo, Польша

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7 объектов найдено
Квартира в Trzcielin, Польша
Квартира
Trzcielin, Польша
Площадь 43 871 м²
Земельный участок площадью 43 871 м2, расположенный в Трццелине, муниципалитет Допьево, уезд…
$526,380
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Квартира в Dopiewiec, Польша
Квартира
Dopiewiec, Польша
Площадь 126 м²
Я рад представить вам продажу близнеца площадью 125,59 м2, расположенного в Допивец. Я пригл…
Цена по запросу
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Квартира в Paledzie, Польша
Квартира
Paledzie, Польша
Площадь 105 м²
Исключительный проект, который предлагает современные дома в двухэтажных зданиях, идеально п…
$170,929
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Квартира в Dabrowka, Польша
Квартира
Dabrowka, Польша
Площадь 88 м²
Современный частный дом в Домбровке недалеко от Познани - Ваш дом мечты ждет!
$232,507
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Квартира в Skorzewo, Польша
Квартира
Skorzewo, Польша
Площадь 81 м²
Недвижимость в Скоржево, Оранжевая улица. Имущество площадью 81,4 м2 расположено на земельно…
$169,288
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Квартира в Dopiewiec, Польша
Квартира
Dopiewiec, Польша
Площадь 70 м²
** Продается: Современная квартира в Допьевиче недалеко от Познани!**
$206,748
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Квартира 2 комнаты в Skorzewo, Польша
Квартира 2 комнаты
Skorzewo, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Привлекательная 2-комнатная квартира с садом в Скоржеве!
$145,217
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Dopiewo, Польша

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