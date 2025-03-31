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Квартиры в Свентохловице, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Свентохловице, Польша
Квартира
Свентохловице, Польша
Этаж 1
Описание недвижимости Большая, просторная, 3-комнатная квартира в традиционном силезском дох…
Цена по запросу
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Квартира в Свентохловице, Польша
Квартира
Свентохловице, Польша
Этаж 1
Описание недвижимости Большая, просторная, 3-комнатная квартира в традиционном силезском дох…
Цена по запросу
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Свентохловице, Польша

Недорогая
Элитная
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