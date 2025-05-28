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Квартиры в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

Ожарув-Мазовецкий
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 10/10
Продается 3-комнатная квартиру на ул. Poznańska в городе Ożarów Mazowiecki. Недвижимость пло…
$163,585
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Квартира в Oltarzew, Польша
Квартира
Oltarzew, Польша
Opis nieruchomości Местоположение: Участок расположен в городе Олтажев, в гмине Ожарув-Мазов…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Macierzysz, Польша
Квартира 3 спальни
Macierzysz, Польша
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс предлагает 12 квартир от 119,85 м2 до 124,87 м2, высота потолков 310 см. Кажд…
$457,245
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Квартира 5 комнат в Macierzysz, Польша
Квартира 5 комнат
Macierzysz, Польша
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 120,21 м², расположенная на 1, 2 и 3 этажах в здании 2007 года н…
$287,064
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Квартира 2 спальни в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 2 спальни
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс из четырехэтажных многоквартирных домов и отдельных домов. Комплекс рас…
$105,958
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Квартира 4 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 4 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Продается 4-комнатная квартира площадью 70 м² с садом 17,4 м² на первом этаже в зеленом и за…
$213,220
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Квартира 3 комнаты в Kreczki, Польша
Квартира 3 комнаты
Kreczki, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается уютная 3-комнатная квартира площадью 54,63 м², расположенная в поселке Kręczki нед…
$171,292
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Параметры недвижимости в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

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