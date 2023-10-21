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Продажа новостроек в Tsada

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Жилой комплекс Элитная резиденция в 400 метрах от пляжа, Тсада, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в 400 метрах от пляжа, Тсада, Пафос, Кипр
Цада, Кипр
от
€1,10 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Резиденция располагает садом. Удобства и оснащение в доме Система полива Мраморный пол Паркетный пол в спальнях Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Подготовка для установки сигнализации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями. Пляж - 400 метров Супермаркет - 300 метров Аэропорт - 17 км Ресторан - 250 метров
Жилой комплекс Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€838,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Резиденция располагает клубом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится среди холмов, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа. Ближайший пляж - 30 минут Центр Пафоса - 15 минут Археологические достопримечательности - 30 минут Порт и набережная - 20 минут Торговый центр - 20 минут Автомагистраль - 5 минут Международный аэропорт - 15 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр
Цада, Кипр
от
€645,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами и террасами на крыше с панорамным видом на море и холмы. Резиденция располагает зеленой зоной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от частных школ. Магазины - 5 минут Центр города - 9 минут Порт - 17 минут Автомагистраль - 5 минут Пляж - 14 минут Аэропорт Пафоса - 19 минут Аэропорт Ларнаки - 80 минут Лимассол - 43 минуты
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Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от пляжа и достопримечательностей, Тсада, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от пляжа и достопримечательностей, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€2,70 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция располагает клубом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на холме, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа на 18 лунок, в 10 минутах езды от центра Пафоса. Ближайший пляж - 15 минут Исторические достопримечательности - 18 минут Порт и набережная - 18 минут Торговый центр - 15 минут Исторический центр города - 12 минут Автомагистраль - 10 минут Международный аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится среди живописных холмов, в нескольких минутах езды от центра города, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок. Пляж - 10 км Супермаркет - 2,5 км Аэропорт - 22 км
Вилла Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Tsada, Кипр
от
€1,99 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу. Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни. Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Tsada, Кипр
от
€2,02 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу. Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на море недалеко от поля для гольфа, Тсада, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с видом на море недалеко от поля для гольфа, Тсада, Пафос, Кипр
Цада, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные современные виллы с видом на море, инфинити-бассейнами, ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Система полива Мраморный пол Дизайнерская кухня Паркетный пол в спальнях Алюминиевые окна с двойным остеклением Полы с подогревом Кондиционеры Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах езды от центра города Пафос, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок. Пляж - 9,4 км Супермаркет - 2,7 км Аэропорт - 21,3 км Ресторан - 2,1 км
Жилой комплекс Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр
Цада, Кипр
от
€252,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и верандами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в нескольких минутах ходьбы от площади, в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, центра Пафоса и полей для гольфа. Международная школа - 4 минуты Торговый центр - 10 минут Гавань - 11 минут Царские гробницы - 13 минут Больница - 3 минуты Автомагистраль - 5 минут Пляж - 13 минут Международный аэропорт - 17 минут Гольф-клуб - 20 минут
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