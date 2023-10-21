Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает садом.
Удобства и оснащение в доме
Система полива
Мраморный пол
Паркетный пол в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Подготовка для установки сигнализации
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями.
Пляж - 400 метров
Супермаркет - 300 метров
Аэропорт - 17 км
Ресторан - 250 метров
Предлагаются виллы с бассейнами.
Резиденция располагает клубом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится среди холмов, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа.
Ближайший пляж - 30 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Археологические достопримечательности - 30 минут
Порт и набережная - 20 минут
Торговый центр - 20 минут
Автомагистраль - 5 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Предлагаются виллы с парковочными местами и террасами на крыше с панорамным видом на море и холмы.
Резиденция располагает зеленой зоной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от частных школ.
Магазины - 5 минут
Центр города - 9 минут
Порт - 17 минут
Автомагистраль - 5 минут
Пляж - 14 минут
Аэропорт Пафоса - 19 минут
Аэропорт Ларнаки - 80 минут
Лимассол - 43 минуты
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Резиденция располагает клубом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на холме, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полем для гольфа на 18 лунок, в 10 минутах езды от центра Пафоса.
Ближайший пляж - 15 минут
Исторические достопримечательности - 18 минут
Порт и набережная - 18 минут
Торговый центр - 15 минут
Исторический центр города - 12 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится среди живописных холмов, в нескольких минутах езды от центра города, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок.
Пляж - 10 км
Супермаркет - 2,5 км
Аэропорт - 22 км
MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.
Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.
Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.
MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.
Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.
Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра.
Предлагаются элитные современные виллы с видом на море, инфинити-бассейнами, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Система полива
Мраморный пол
Дизайнерская кухня
Паркетный пол в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Полы с подогревом
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах езды от центра города Пафос, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок.
Пляж - 9,4 км
Супермаркет - 2,7 км
Аэропорт - 21,3 км
Ресторан - 2,1 км
Предлагаются квартиры с видом на море и верандами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в нескольких минутах ходьбы от площади, в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, центра Пафоса и полей для гольфа.
Международная школа - 4 минуты
Торговый центр - 10 минут
Гавань - 11 минут
Царские гробницы - 13 минут
Больница - 3 минуты
Автомагистраль - 5 минут
Пляж - 13 минут
Международный аэропорт - 17 минут
Гольф-клуб - 20 минут