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Виллы в Choulou, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Хулу, Кипр
Вилла
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Традиционные дома в Чоулу, Пафос Откройте для себя уникальную возможность владеть домом, ко…
$402,609
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Вилла в Хулу, Кипр
Вилла
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Традиционные дома в Чоулу, Пафос Откройте для себя уникальную возможность владеть домом, ко…
$413,950
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Choulou, Кипр

Недорогая
Элитная
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