Кало Хорио Ларнакас, Кипр

от €430,000

Роскошный комплекс, от скалистых зеленых гор сквозь долину вниз к чистому синему морю располагается проект «Eva». Это новый роскошный комплекс вилл, таунхаусов и апартаментов в Лапте, западном регионе Кирении, где горы ближе всего подходят к морю. Комплекс расположен в первой линии моря в туристическом районе, где множество отелей, магазинов, ресторанов, баров и пляжей в нескольких минутах ходьбы. Структура комплекса: ВИЛЛЫ с видами на горы ! Апартаменты с видами на сады и бассейн! Белая деревня (Танхаусы ,апартаменты ) Пляжный отель Eva. Центральная инфраструктура: Бассейн Спортзал Спортивные сооружения Сауна Детская площадка Ресторан Бар у бассейна Велосипедные дорожки Игровая площадка Мини гольф Красивые сады Инфраструктура 5* Пляжного отеля Eva: Пляж Пляжный клуб Оборудование для водных видов спорта Ресторан изысканной кухни Роскошный СПА-центр Оздоровительный центр Комплекс “EVA” предлагает 6 типов недвижимости от 1 до 3 спален от 106 до 205 м2. Виллы с видом на горы - 430 000€ Жилая площадь 142 м2, 3 спальни, частные террасы 63 м2, частный бассейн, кондиционирование, бытовая техника План оплаты : 1Вариант 35% Первоначальный взнос 65% Рассрочка на 2 года 2Вариант 50% Первоначальный взнос 50% До окончания строительства 3Вариант 100% сразу СКИДКА 5% Звоните прямо сейчас!