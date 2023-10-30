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Продажа новостроек в Kalo Chorio Larnacas

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Апарт - отель «Eva».
Апарт - отель «Eva».
Кало Хорио Ларнакас, Кипр
от
€430,000
Роскошный комплекс, от скалистых зеленых гор сквозь долину вниз к чистому синему морю располагается проект «Eva». Это новый роскошный комплекс вилл, таунхаусов и апартаментов в Лапте, западном регионе Кирении, где горы ближе всего подходят к морю. Комплекс расположен в первой линии моря в туристическом районе, где множество отелей, магазинов, ресторанов, баров и пляжей в нескольких минутах ходьбы.  Структура комплекса: ВИЛЛЫ с видами на горы ! Апартаменты с видами на сады и бассейн! Белая деревня (Танхаусы ,апартаменты ) Пляжный отель Eva. Центральная инфраструктура: Бассейн  Спортзал  Спортивные сооружения  Сауна  Детская площадка  Ресторан  Бар у бассейна  Велосипедные дорожки  Игровая площадка  Мини гольф  Красивые сады  Инфраструктура 5* Пляжного отеля Eva: Пляж  Пляжный клуб  Оборудование для водных видов спорта  Ресторан изысканной кухни  Роскошный СПА-центр  Оздоровительный центр Комплекс “EVA” предлагает 6 типов недвижимости от 1 до 3 спален от 106 до 205 м2.  Виллы с видом на горы - 430 000€  Жилая площадь 142 м2, 3 спальни, частные террасы 63 м2, частный бассейн, кондиционирование, бытовая техника  План оплаты : 1Вариант 35% Первоначальный взнос 65% Рассрочка на 2 года 2Вариант  50% Первоначальный взнос 50% До окончания строительства  3Вариант  100% сразу СКИДКА 5%  Звоните прямо сейчас!
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