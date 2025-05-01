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Новостройки в Agia Marina Xyliatou, Кипр

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Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Ая Марина, Кипр
от
$85,091
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 75–110 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-653   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 75 м2 - 85 м2 3+1 - 110 м2 - 115 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТ…
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Многоквартирный жилой дом Отличная 4-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Многоквартирный жилой дом Отличная 4-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Ая Марина, Кипр
от
$96,873
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Площадь 110 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-651   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 110 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА  …
Агентство
Properties and partners
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