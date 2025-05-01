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ID: CP-653
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 75 м2 - 85 м2
3+1 - 110 м2 - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТ…
ID: CP-651
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 110 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
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