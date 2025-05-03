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Виллы с гаражом в Хорватии

Дубровник
21
Grad Zadar
53
Grad Makarska
25
Город Пула
203
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10 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Новиград, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новиград, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
$2,69 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается современная четырёхэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. На первом этаже р…
$3,28 млн
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 598 м²
Эта недавно построенная современная и роскошно оборудованная вилла с открытым бассейном, рас…
$1,59 млн
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Hayat
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
$2,37 млн
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Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Nekretnine Larus
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 300 м²
Представляем вам эксклюзивную виллу на первой линии в престижном районе Чиово, округ Горни. …
$2,17 млн
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Hayat
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 390 м²
Этот красивый жилой дом расположен недалеко от города Задар, всего в 150 метрах от пляжа. Он…
$774,862
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 220 м²
Эта изысканная вилла в Рогознице предлагает идеальное сочетание роскоши, стиля и современног…
$1,27 млн
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Вилла состоит из первого и второго этажей, чистой площадью 400 м2, и содержит 11 комнат. Обо…
$1,64 млн
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 363 м²
Эксклюзивная вилла на острове Чиово - это прекрасное место для отдыха, расположенное всего в…
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Хорватии

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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