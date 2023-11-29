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Виллы в Grad Dubrovnik, Хорватия

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17 объектов найдено
Вилла 29 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
€2,70 млн
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Вилла 6 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
€3,20 млн
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Вилла 8 спален в Trsteno, Хорватия
Вилла 8 спален
Trsteno, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 608 м²
€5,00 млн
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Вилла 4 спальни в Zaton, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни в Trsteno, Хорватия
Вилла 4 спальни
Trsteno, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Цена по запросу
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Вилла 7 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Цена по запросу
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Trsteno, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Trsteno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается исключительная, недавно построенная роскошная вилла, расположенная в непосредствен…
€7,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 8 комнат в Kolocep, Хорватия
Вилла 8 комнат
Kolocep, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 726 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 726 м2, постро…
€5,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Kolocep, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Kolocep, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 309 м2, постро…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
€1,000,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Sipanska Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Sipanska Luka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Особняк Федерико Главича с 1897 года. Внутреннее пространство около 500м2 Вне пространства 1…
€990,000
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Вилла 5 спален с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом расположен прямо на море, всего в нескольких метрах от моря и в нескольких минутах езды …
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположение: Дубровник Внутреннее пространство: 162м2 Размер участка: 1240м2 Спальни: 3 Ван…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Расположение: Дубровник Построен: 2020 Интерьер: 394м2 Размер участка: 426м2 Спальня: Ванна…
€2,50 млн
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Вилла 2 комнаты с Spalni в Grad Dubrovnik, Хорватия
Вилла 2 комнаты с Spalni
Grad Dubrovnik, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
€480,000
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Параметры недвижимости в Grad Dubrovnik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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