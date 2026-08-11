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Виллы в Дубровнике, Хорватия

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25 объектов найдено
Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Уникальная каменная вилла на берегу моря на чудесном острове в непосредственной близости от …
$2,46 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Продается потрясающая каменная вилла с бассейном, занимающая три уровня, расположенная в пер…
$4,57 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Эта абсолютно уникальная вилла на первой линии, выставленная на продажу в Южной Далмации, пр…
$16,01 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Изысканная каменная вилла на продажу в Дубровнике – Прибрежный роскошный курорт с захватываю…
$2,06 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 5 000 м²
 Эксклюзивная прибрежная резиденция шейха беспримерной роскоши на Адриатике – предлагае…
Цена по запросу
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Совершенно новая современная вилла на первой линии к морю на продажу рядом с Дубровником – и…
$2,05 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 050 м²
Расположенный всего в 300 метрах от красивого пляжа, этот эксклюзивный комплекс недвижимости…
$3,37 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Прекрасная вилла с бассейном в Дубровнике всего в 200 метрах от моря на тихой улице!Это очар…
$2,14 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Прекрасная уединенная вилла на романтическом острове напротив Дубровника, на первой линии мо…
$2,86 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 9
Площадь 356 м²
В спокойных объятиях Дубровницкой бухты роскошная каменная вилла «Риека Дубровачка» украшает…
$2,86 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Лучшая вилла первой линии в Дубровнике на продажу в 2025 году!Недвижимость имеет прямой дост…
$4,57 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Удивительная современная вилла в тихом месте в регионе Дубровник, всего в 650 метрах от моря…
$2,68 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Потрясающая вилла КЛАССА ЛЮКС с видом на море и бассейном под Дубровником всего в 200 метрах…
$3,46 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Новая ультрасовременная вилла с бассейном на одном из Элафитских островов недалеко от Дубров…
$3,98 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 608 м²
Две фантастические новые современные виллы на первой линии от моря, которые можно объединить…
$5,77 млн
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Вилла в Lozica, Хорватия
Вилла
Lozica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Цена снижена с 3,5 млн. евро до 2,8 млн. евро!Уникальный роскошная вилла с бассейном на ПЕРВ…
$2,70 млн
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Вилла в Mokosica, Хорватия
Вилла
Mokosica, Хорватия
Площадь 250 м²
Вилла под полную реконструкцию на ПЕРВОЙ линии моря в Дубровнике (район Мокошица) с частным …
$1,50 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
Абсолютно уникальная для рынка Дубровника - вилла на первой линии в заливе Лапад!Эта потряса…
$5,72 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
На острове Шипан, на первой линии моря , прямо у кромки воды стоит тщательно отреставрирован…
$1,03 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
НОВАЯ ВИЛЛА в стиле HIGH TECH с видом на море на второй береговой линии на окраине Дубровник…
$2,14 млн
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Вилла 2 комнаты в Дубровник, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
$553,666
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Вилла 4 комнаты в Kolocep, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Kolocep, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 309 м2, постро…
$4,04 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 126 м²
Эта красивая вилла с бассейном расположена в Оребиче, на полуострове Пелешац, всего в 70 м о…
$522,860
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Вилла 8 комнат в Kolocep, Хорватия
Вилла 8 комнат
Kolocep, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 726 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 726 м2, постро…
$5,77 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 120 м²
Жилой дом расположен в центре Трстеника на полуострове Пелешац, в первом ряду от моря. Он им…
$371,812
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Параметры недвижимости в Дубровнике, Хорватия

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