Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Паг
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Паге, Хорватия

Вилла Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Вилла в Паг, Хорватия
Вилла
Паг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Продается новая роскошная вилла всего в 100 метрах от моря на Паге. Заключительный этап стро…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID 14991Паг, БошанаРоскошный трёхкомнатный пентхаус в новостройке общей пло…
$451,387
Оставить заявку
Вилла в Паг, Хорватия
Вилла
Паг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Откройте для себя очаровательную модульную виллу, выставленную на продажу на острове Паг, с …
$1,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Паг, Хорватия
Вилла
Паг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Три современные новые виллы всего в 40 метрах от моря на полуострове Паг. Современная новост…
$872,511
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID 14990 Паг, Бошана Роскошная трехкомнатная квартира в новостройке, обще…
$451,387
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
www.biliskov.com ID 14992Паг, БошанаРоскошный трёхкомнатный пентхаус в новостройке общей пло…
$451,387
Оставить заявку
Вилла в Паг, Хорватия
Вилла
Паг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Солидная вилла на ПЕРВОЙ ЛИНИИ моря на полуострове Паг, которая сочетает в себе близость к м…
$2,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID: 14989Паг, Бошана Роскошная трехкомнатная квартира в новостройке, общей…
$451,387
Оставить заявку
Realting.com
Перейти