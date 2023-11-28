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12 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Monterol, Хорватия
8
6
285 м²
€1,99 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
7
6
2
Продается прекрасная вилла, расположенная на эксклюзивной локации резиденциальной зоны Умага…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
3
4
260 м²
We proudly present a brand new 5 star villa for sale on the beach in Umag. The villa …
€1,25 млн
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Вилла 8 спален с Spalni
Monterol, Хорватия
8
7
400 м²
Расположение: UmagSea: 30mCity center: 50m Внутреннее пространство: 400м2 Размер участка:…
€2,00 млн
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Krizine, Хорватия
2
2
130 м²
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
€320,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
3
3
160 м²
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
4
2
500 м²
Эксклюзивная современная вилла на пляже !!!! Эксклюзивная вилла с частным пляжем на продажу,…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
4
2
1 000 м²
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с Spalni
Monterol, Хорватия
4
4
1 000 м²
Эксклюзивное предложение! Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерску…
€9,00 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
4
4
967 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
2
3
514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
4
4
276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
€1,15 млн
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