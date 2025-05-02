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Виллы в Новале, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Новаля, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новаля, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
$1,12 млн
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Вилла 4 комнаты в Новаля, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новалья, Якишница Недавно построенная, роскошная вилла с бассейном, площадь 150 м2 (нетто),…
$901,451
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