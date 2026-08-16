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Виллы в Городе Пуле, Хорватия

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209 объектов найдено
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 323 м²
ИСТРИЯ, БАРБАН – Роскошная умная вилла, построенная по стандартам пассивного дома с зоной дл…
$1,08 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 337 м²
Вилла с бассейном в районе Лижнян, на полпути к Пуле. Общая площадь 337 кв.м. Земельный учас…
$771,231
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Площадь 962 м²
Роскошная историческая недвижимость для продажи в Хорватии - огромная инвестиционная недвижи…
$1,13 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 12 комнат в Город Пула, Хорватия
Вилла 12 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 12
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 5 270 м²
PULA - GALIZANA Частная вилла с жилой площадью 273 м2, более 5,200 м2 этаж с оливковыми дере…
$1,15 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Изучите просторную виллу с видом на море, выставленную на продажу в Хорватии, расположенную …
$595,720
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
ИСТРИЯ, БАРБАН – Безупречный современный дом с бесконечным бассейном на краю деревни, всего …
$660,497
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Необыкновенная ультрасовременная вилла в Премантуре всего в 800 метрах от пляжа, с видом на …
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Роскошная вилла на продажу в Истрии, Хорватия – Эксклюзивная прибрежная собственность в Банё…
$1,72 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Современная вилла с бассейном и видом на море в Пуле, всего в 1500 метрах от моря! Общая пло…
$2,37 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Замечательная вилла с бассейном в Фажане, в 800 метрах от моря! Общая площадь 360 кв.м. Земе…
$1,67 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
БАНДЖОЛЕ – Современная вилла с бассейном, всего в 300 метрах от моря Эта роскошная вилла пло…
$1,96 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Скидка! Цена снижена с 750 000 евро до 690 000 евро! Вилла в районе трюфелей Бртонигла, всег…
$789,119
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Современная новая вилла с видом на море в закрытом охраняемом кондоминиуме Баньоле, всего в …
$1,11 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Две пристроенные виллы с бассейнами на продажу в Peroj cca 2 км от моря! Площадь 200 кв.м. З…
$867,554
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с бассейном в Барбане! Общая площадь 160 кв.м. Земельный участок 600 кв.м. Н…
$651,262
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Цена упала с 1 500 000 евро до 1 350 000 евро! Старая вилла на берегу моря в Помере площадью…
$1,54 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Недалеко от ренессансного города Светвинчента продается комфортабельная вилла в истрийском с…
$743,373
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Новый семейный дом в Лоборике недалеко от Пулы – современный дизайн, завершенное строительст…
$594,134
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Дизайнерская вилла в Ракале, Марчана, в стадии строительства, всего в 800 метрах от моря! Об…
$2,86 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Роскошная вилла в Ракале, район Марчана, в 2,5 км от моря! Вилла прекрасно изолирована, расп…
$1,37 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Удивительная новая вилла в Премантуре у входа в природный парк Каменяк! Вилла традиционного …
$1,37 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Роскошная вилла с первоклассным оборудованием в Светвинченате! Общая площадь виллы 450 кв.м.…
$1,68 млн
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
В тихом маленьком поселке недалеко от сказочного города Светвинченат, в конце спокойной тупи…
$889,760
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Светвиченат: Роскошный дуэт каменных домов с бассейнами!Ощутите подлинную Истру с этой возмо…
$686,190
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная вилла с бассейном в Светвинченате, в 20 км от моря! Общая площадь 200 кв.м. Земель…
$891,200
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Потрясающая дизайнерская вилла в Лижняне, в 800 метрах от моря, с видом на море! Он располож…
Цена по запросу
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Скрытая жемчужина в окружении природы недалеко от Пулы! Пула, крупнейший город Истрии, наход…
$972,103
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
СВЕТВИЧЕНАТ – Отремонтированный аутентичный каменный дом в Истрии с бассейном на участке пло…
$777,682
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Два дома с бассейном в идеальном месте Пулы, в 3 км от моря! Общая площадь 165 кв.м. Земельн…
$657,599
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Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Комфортабельный дом с бассейном в Светвинчнате – 20 км от моря!Расположенный рядом с очарова…
$743,373
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Параметры недвижимости в Городе Пуле, Хорватия

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