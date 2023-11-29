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Виллы в Город Воднян, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 3 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Прекрасный коттеджный дом в Водняне ждет своего нового владельца, чтобы испытать все преимущ…
€600,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Цена по запросу
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Villa under construction for sale, surrounded by nature in a small town in the hinterland of…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Город Воднян, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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