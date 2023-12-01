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Виллы в Нин, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
€389,999
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Вилла 3 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
€379,999
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Вилла 3 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
€399,999
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Вилла 3 комнаты в Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
€399,999
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