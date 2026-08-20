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Виллы в Нине, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Красивая современная вилла с традиционными каменными элементами в небольшом и тихом месте не…
$1,14 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Изысканная вилла на 1-й линии в районе Нин, современная архитектура и дизайн - прямо на бере…
$2,52 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Потрясающая современная вилла на 1-й линии моря! В живописной деревне недалеко от Нина, окру…
$2,46 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла на 1-й линии моря в районе Задара! Абсолютно заманчивое предложение! Этот очаровательн…
$1,03 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Уникальная ультрасовременная вилла на берегу моря в районе Задара в Нине! Его современный ви…
Цена по запросу
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