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Виллы в Шибенике, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Испытайте высший уровень роскошной жизни на побережье в Севиде с этой необыкновенной дизайне…
$3,75 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Великолепная роскошная вилла с бассейном в 40 м от моря в районе Ражань недалеко от Рогозниц…
$1,43 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Скидка! Старая цена 1 590 000 евро, новая цена 1 250 000 евро!Продается красивая каменная ср…
$1,43 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Уютная вилла в малоэтажном курорте Севид между Трогиром и Рогозницей, на краю сказочных зали…
$719,956
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Замечательная каменная вилла с прекрасным видом на море и бассейном на острове Муртер (на са…
$980,709
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 006 м²
Цена скорректирована! Старая цена была 5,3 млн евро, новая цена 4,5 млн евро!Недвижимость с …
$5,19 млн
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Вилла в Zaboric, Хорватия
Вилла
Zaboric, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Очаровательная вилла среди сосен прямо на пляже, с возможностью швартовки яхты! Вилла распо…
Цена по запросу
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Две возможности - купить землю в центре Шибеника или готовую виллу с бассейном! Всего в 500 …
$749,954
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Отличное предложение с фантастическим видом на море! Современная роскошная вилла с бассейном…
$923,020
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Вилла в Zaboric, Хорватия
Вилла
Zaboric, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Фантастический дом на первой линии, прямо напротив чудесного пляжа! Мы предлагаем потрясающу…
$2,17 млн
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Вилла 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
$5,65 млн
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Параметры недвижимости в Шибенике, Хорватия

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