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Виллы в Grad Sibenik, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла 12 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
€990,000
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Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€1,25 млн
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Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 005 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€1,40 млн
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
€5,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
€750,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
€995,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Шибеник, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
€1,46 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Шибеник, Хорватия
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
€2,95 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
€799,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com

Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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