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Виллы в Городе Ровине, Хорватия

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92 объекта найдено
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Эпитом современной роскоши в зеленом парке оазисе в Ровине!Эта современная вилла площадью 16…
$2,92 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Впечатляющая светлая и светлая вилла в популярном Ровине – уникальный образец современной ро…
$2,69 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Расположенная в тихом и красиво оформленном поселке недалеко от Ровина, эта потрясающая нова…
$798 639
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продается современное новое здание с бассейном в муниципалитете Светвинченат. Вилла 182 м2 д…
$1,08 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Вилла с бассейном в Свети Петр у Шуми! Общая площадь 203 кв.м. Земельный участок 887 кв.м. С…
Цена по запросу
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Очаровательный дом с видом на природу в Юршичи, Светвинченат - 9 км от моря! Эта красивая ви…
$712 494
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
Уникальное поместье всего в 900 метрах от моря в районе Ровиня на 11000 кв.м. земли! Общая п…
$1,71 млн
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Вилла в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
В тихом истрийском деревенском окружении недалеко от Ровиня эта красиво спроектированная вил…
$1,45 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Элегантная вилла с премиальными удобствами рядом с Ровином, ХорватияРасположенная всего в 11…
Цена по запросу
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Оазис комфорта и покоя в Ровине, примерно в 1 км от моря! Общая площадь 200 кв.м. Земельный …
$1,14 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Настоящая каменная вилла с бассейном — исключительная уединенность на участке площадью 3 гек…
$5,72 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Просторная вилла с бассейном. Вилла состоит из 5 спален, гостиной, столовой, кухни и 5 ванны…
$789 670
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Красивый дизайнерский вилла в Канфанаре всего в 10 км от моря! Мы предлагаем красивый д…
$1,02 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Замечательная вилла в Ровине по разумной цене ок. 800 метров от моря! Общая площадь 110 кв.м…
$1,26 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Современная вилла в деревенском стиле в окружении природы в Канфанаре, недалеко от суперпопу…
$1,20 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 836 м²
Роскошная вилла на продажу в Ровине, Хорватия, эксклюзивная современная собственность в одно…
$4,05 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Сенсационная 5**** вилла современного дизайна в Бале, всего в нескольких километрах от знаме…
$4,57 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Безупречный каменный дом с бассейном в Бале! Одной из самых красивых жемчужин Истрии являетс…
Цена по запросу
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Роскошная новая вилла с собственным бассейном недалеко от Ровиня Откройте для себя идеальное…
$639 836
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Всего в 9 км от моря и всего в 10 минутах езды от центра Ровиня, эта очаровательная каменная…
$636 596
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
Роскошное убежище с полной приватностью, расположенное на 1,4 га земли в Жминь!Абсолютно пот…
$2,86 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 314 м²
Недалеко от города Канфанар продается великолепная, роскошная вилла! Знаменитый город Ровинь…
Цена по запросу
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Вилла в Свети Петар у Шуми, центральная Истрия! Общая площадь 239 кв.м. Земельный участок 15…
$972 103
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современная меблированная средиземноморская вилла с бассейном и сауной в непосредственной бл…
$892 047
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
БАЛЕ – Премиум современный дом с бассейном, 245 кв.м жилой площади на участке 951 кв.м, всег…
$1,35 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Современная, роскошная новостройка в тихом, уединенном месте с легким доступом ко всем необх…
$972 103
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современная меблированная вилла с бассейном и сауной на продажу в Истрии!Откройте для себя п…
$1,01 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Со скидкой! Старая цена была 1 750 000 евро, новая цена 1 500 000 евро! Мы с гордостью предс…
$1,71 млн
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается красивая вилла с 4 спальнями в аутентичном истрийском стиле и частным садом. Комфо…
$853 241
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Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Недвижимость Ровиня Золото: Уединенное поместье с садом 3,140 м² и частным бассейномИспытайт…
$1,21 млн
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