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Виллы в Ровинь, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 3 спальни
Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€499,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Ровинь, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Расположение: тюк, центр городаСи: 10 км Полы: 3 Внутреннее пространство: 240м2 Спа…
€730,000
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Параметры недвижимости в Ровинь, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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