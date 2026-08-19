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Виллы в Супетаре, Хорватия

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19 объектов найдено
Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Очаровательная вилла с бассейном на первой линии моря недалеко от города Сплитска на Браче!В…
$1,48 млн
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Цена упала! Старая цена была 1 750 000 евро, новая цена 1 550 000 евро!Идеально романтичная …
$1,77 млн
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Вилла в Mirca, Хорватия
Вилла
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Цена снизилась с 1 455 000 евро до 1 000 000 евро!Аутентичный далматинский дом с бассейном и…
$1,14 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Великолепная вилла современного дизайна в исключительном месте в небольшом прибрежном городк…
$1,49 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Современная средиземноморская вилла на продажу на острове Брач – в 180 м от моряОткройте для…
$1,62 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Расположенная среди сосен над спокойной адриатической бухтой в Сплитске на острове Брач, эта…
$798,639
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Фантастическая ультрасовременная новая вилла высочайшего качества с панорамным видом на море…
$2,88 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
ОСТРОВ БРАЧ, СПЛИТСКА – Современная вилла с видом на море, бассейном, крытой террасой и садо…
$694,469
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Выдающееся новое предложение на ПЕРВОЙ линии у моря в Супетре, остров Брач!Прекрасный гальеч…
$2,46 млн
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
ОСТРОВ БРАЧ – Аутентичная каменная вилла Брач с бассейном, оливковой рощей и 2,130 м² частно…
$1,04 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Прекрасная вилла на первой линии моря на острове Брач всего в 10 км от парома Супетар-Сплит!…
$2,77 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ОСТРОВ БРАЧ, СПЛИТСКА – Современная семейная вилла с бассейном, террасой на крыше и видом на…
$925,958
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
$2,78 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 10 комнат в Splitska, Хорватия
Вилла 10 комнат
Splitska, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 244 м²
Брач, Сплитска Недавно построенная, роскошная вилла с бассейном, 244 м2 жилой площади на …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Сплитска, Красивая вилла с бассейном площадью 136 м², расположенная на участке площадью 3…
$599,805
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Вилла 5 комнат в Splitska, Хорватия
Вилла 5 комнат
Splitska, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Брач, Сплитска Красивая вилла 150 м2 жилой площади с бассейном на участке 366 м2. Вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Брач, Сплитска, Красивая вилла с бассейном 205 м2, расположенная на участке 420 м2. На…
$830,499
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Вилла 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 229 м²
Сплитска, Красивая вилла с бассейном площадью 229 м2, расположенная на участке площадью 4…
$922,776
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Вилла 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Сплитска, Красивая вилла с бассейном площадью 188 м2, расположенная на участке площадью 4…
$761,290
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