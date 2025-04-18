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Виллы в Opcina Brtonigla, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла в Brtonigla, Хорватия
Вилла
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Do you dream of Tuscany, a villa with a swimming pool in nature, and yet close to the sea an…
Цена по запросу
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Вилла в Brtonigla, Хорватия
Вилла
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Фантастическое поместье в районе Бртонигла на 15056 кв.м. земли! Общая площадь дома 330 кв.м…
$2,45 млн
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Вилла в Karigador, Хорватия
Вилла
Karigador, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эта недавно построенная роскошная вилла на продажу предлагает потрясающий панорамный вид нед…
$1,16 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Brtonigla, Хорватия
Вилла
Brtonigla, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Каменная вилла в суперпопулярном Бртонигла на 12 634 кв.м. земли! Общая площадь здания соста…
$1,29 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Karigador, Хорватия
Вилла
Karigador, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Вилла с панорамным видом на море в Бртонигла, ок. 7 км от моря! Востребованный престижный ра…
$1,59 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Opcina Brtonigla, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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